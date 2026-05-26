Snow Man宮舘涼太、話題のカンヌ国際映画祭フォトコールでの振る舞いに言及「ターンもう1回してくれとか言われて」
【モデルプレス＝2026/05/26】Snow Manの宮舘涼太が、5月26日放送のTBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）に出演。第79回カンヌ国際映画祭で話題になっている自身の振る舞いについて言及した。
【写真】スノ宮舘涼太、カンヌ国際映画祭で華麗なポージング披露
本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（6月19日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門に選出され、現地時間5月19日夜、宮舘は、本木、菅田将暉、青木崇高ら出演者とともにフォトコールに登場した。
現地では、宮舘がカメラに向かって長い手足を生かした華麗なターンや、堂々としたポージングを披露。会場を沸かせて注目を集め、SNS上でも話題となっていた。
番組冒頭、MCの麒麟・川島明が『黒牢城』のカンヌ選出を祝福。VTRでレッドカーペットの様子やフォトコールでの宮舘の姿が紹介されると、スタジオからは「お〜！」「すごい！」「素晴らしい」などと感嘆の声が上がった。
宮舘は照れ笑いを浮かべながら「カメラマンさんから『もう1回ターンしろ』とか『ターンもう1回してくれ』とか言われて」と現地でリクエストを受けたことを説明。さらに、本木からも「『ターンできるか？』って。『お願いできるか？』って」とお願いされたと明かし「殿なので、僕はもう『ははっ！』って言って」と現場でのやり取りを振り返った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ宮舘涼太、カンヌ国際映画祭で華麗なポージング披露
◆宮舘涼太、フォトコールの振る舞い話題に
本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（6月19日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門に選出され、現地時間5月19日夜、宮舘は、本木、菅田将暉、青木崇高ら出演者とともにフォトコールに登場した。
◆宮舘涼太、フォトコールの振る舞いに言及
番組冒頭、MCの麒麟・川島明が『黒牢城』のカンヌ選出を祝福。VTRでレッドカーペットの様子やフォトコールでの宮舘の姿が紹介されると、スタジオからは「お〜！」「すごい！」「素晴らしい」などと感嘆の声が上がった。
宮舘は照れ笑いを浮かべながら「カメラマンさんから『もう1回ターンしろ』とか『ターンもう1回してくれ』とか言われて」と現地でリクエストを受けたことを説明。さらに、本木からも「『ターンできるか？』って。『お願いできるか？』って」とお願いされたと明かし「殿なので、僕はもう『ははっ！』って言って」と現場でのやり取りを振り返った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】