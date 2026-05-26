オランダ滞在中にパスポート盗難…協会が大使館と連携して対応へサウジアラビア代表DFサウード・アブドゥルハミドが、不測の事態により北中米ワールドカップ（W杯）に向けた代表合宿への合流が遅れることが明らかになった。同国サッカー協会が現地5月25日に公式声明を発表し、「サウード・アブドゥルハミドの代表合宿への合流遅れについて明確にしておきたい」と伝えている。今夏のW杯に向けた最終準備段階で起きたまさかのアク