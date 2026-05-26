大の阪神ファンの元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが、東京ドームでの巨人・阪神戦を観戦した様子を公開した。有働アナは２６日までに、自身のインスタグラムを更新。「今シーズンめっちゃチケット取れないっやっと東京ドームレフト側４階席の１番後ろ列に」と記し、阪神のユニホームを着て笑顔で観戦するショットをアップ。「立石くんの活躍見られて感涙斜め後ろの巨人ファンさんともなぜかハイタッチして楽し