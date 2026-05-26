世界ツアー中の人気グループ「ＢＴＳ」のＪＩＭＩＮのオフショットにもん絶するファンが続出だ。ＪＩＭＩＮは日本時間２６日、自身のインスタグラムを更新。キャプションにはスマイルの絵文字を付けただけ。伸びた髪を緩く結び、宿舎の庭とみられる場所でくつろぐ姿やキッチンに立って料理する様子のショットを多数アップした。ネット上では「ジミンさんインスタ投稿！！久しぶり！！」「ヤバイなんでこんなにカッコイイの」