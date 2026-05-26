世界ツアー中の人気グループ「ＢＴＳ」のＪＩＭＩＮのオフショットにもん絶するファンが続出だ。

ＪＩＭＩＮは日本時間２６日、自身のインスタグラムを更新。キャプションにはスマイルの絵文字を付けただけ。伸びた髪を緩く結び、宿舎の庭とみられる場所でくつろぐ姿やキッチンに立って料理する様子のショットを多数アップした。

ネット上では「ジミンさんインスタ投稿！！久しぶり！！」「ヤバイなんでこんなにカッコイイの」「ドキドキ」「ソファの座り方からしてカッコイイ」「ひぃいいいジミン」「足長っ」「普段から髪を結んで過ごすようになったんだね。とっても似合ってる」「かわいい！！かっこいい！！綺麗！！」「あああ世界で一番カッコいいジミン」「ジミンちゃん本当に美人すぎる。それなのに漢（おとこ）らしいところがたまらんしギャップの塊」などと歓喜の声が続々と上がっている。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。