マレーシアの首都・クアラルンプールで４月３０日から３日間、都市型フェス「ＲａｉｎＲａｖｅＷａｔｅｒＭｕｓｉｃＦｅｓｔｉｖａｌ２０２６（レイン・レイブ・ウォーターミュージックフェスティバル）」が初開催された。世界から８万人（非公式）を超える人が来場し、音楽と幻想的な水のパフォーマンスを体感した。今年、観光年を迎えたマレーシアで５月１日の「労働者の日」に合わせて中心地のブキッ・ビンタ