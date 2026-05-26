シンガポール航空は、シンガポール〜アムステルダム線を期間増便する。8月1日から10月22日にかけて、週3往復を増やし、週10往復体制で運航する。機材は長距離仕様のエアバスA350-900型機を使用する。アジア太平洋地域とヨーロッパ間の需要増加に対応するもので、マドリードへの乗り入れやマンチェスター、ミュンヘン、ミラノ、ロンドン/ガトウィックへの増便に続くものであるとしている。10月以降も増便を検討する。■ダイヤSQ324