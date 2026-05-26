本拠地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦。「9番・三塁」で今季初出場したエンリケ・ヘルナンデス内野手が、第1打席で先制の適時二塁打。日本のファンからも賛辞が相次いだ。“キケ”の愛称で人気の34歳が、いきなり結果を出した。オフの左肘手術を経て、この日今季初出場。3回の第1打席、無死一塁から三塁線を破り、適時二塁打を放った。NHK中継にも映った試合開始から約4