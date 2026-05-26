キオクシアホールディングスは利食い優勢も底堅い。前日は１４％高で大陽線を形成し最高値街道をまい進し、２５日移動平均線との上方カイ離は５４％弱まで拡大していた。テクニカル的には行き過ぎに買われていることで、目先ポジション調整の売りを誘発している。ただ、世界的なＡＩ関連人気を背景に、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーでＡＩデータセンター向け特需を取り込む同社株は、海外マネーを