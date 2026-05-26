見えた３冠、届くか４割−。セ・リーグ首位の阪神は２６日から「日本生命セ・パ交流戦２０２６」に突入する。佐藤輝明内野手（２７）は主に４番として打率・３８１、１２本塁打、３７打点と打撃主要３部門でトップを走る。好調の要因、そして昨季からの変化とは。本人の証言とともに、糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）＝デイリスポーツ評論家＝が連続写真で解説する。背景には理論に裏打ちされた進化の秘密があった