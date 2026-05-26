見えた３冠、届くか４割−。セ・リーグ首位の阪神は２６日から「日本生命セ・パ交流戦２０２６」に突入する。佐藤輝明内野手（２７）は主に４番として打率・３８１、１２本塁打、３７打点と打撃主要３部門でトップを走る。好調の要因、そして昨季からの変化とは。本人の証言とともに、糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）＝デイリスポーツ評論家＝が連続写真で解説する。背景には理論に裏打ちされた進化の秘密があった。

阪神は２２日からの巨人３連戦で３連勝を飾った。１２日ぶりに首位を奪還し、２６日からは交流戦に入る。立石、森下ら強打者が並ぶ打線の中心にいるのが４番・佐藤輝。２３日に先発した巨人のウィットリーは「惑星で一番いい打者」と対戦した衝撃を語った。糸井氏が技術的な変化を解説する。

「昨年と今年のフォームを比較しても見た目は、あまり変化が感じられないかもしれません。特徴としては『（１）構えた時にバットが少し寝ている』『（２）構えた重心が少し低くなった』といったところです」

連続写真の右上赤枠で確認できる。佐藤輝自身も「構え」の変化を認めた上で「それは結果です。ミートのポイントから逆算して考えた結果、構えがそうなっていますね」と説明する。その上で同氏が指摘したのは２点。まずは『（３）打つポイントの変化』だという。

「彼とも少し話をしました。よりボールを長く見ようとする意識が伝わるフォームで、手元まで引きつけているために『ボール球を振らなくなった』『芯で捉える確率が増したことで打率が上がった』と説明できます。コマ送りすると分かりやすいですが、ボールを点ではなく線で捉えようとしているので、アジャストする確率が高くなっていると言えます」

打率・３８１が示すように糸井氏は確実性のアップを分析した。同調する佐藤輝が「確実性もそうですけど、再現性よく打てるように」と補足。「イメージも去年とは少し違う部分もあるんで、その結果かなと思ってますけどね」と続けた。打撃フォームとひとくくりにするが、タイミングの取り方だけでも、下半身始動で足を上げる、スリ足、ノーステップ…上半身主導など千差万別だ。「いまの輝は大谷くんクラスの打撃をしている」と話す糸井氏は続ける。

「例えば私は現役時代、右足を上げて打つタイプでした。その反動を使って打球を飛ばしていましたが、彼はステップはしますが、より小さな動きで打球を飛ばしています。ドッシリとした構えから無駄がなく、最短距離でバットを出しています。Ｉｔ’ｓ ｐｅｒｆｅｃｔ！。あれだけエグい配球をされながら、数字を残しているのは本当にスペシャルです」

（１）（２）（３）と昨季からの変化を解説した上で同氏は「昨年、２冠を取ったフォームには秘密がある」と明かす。

「これは昨年からの変化ではありませんが、右下（赤枠）の３枚を見てください。打った後に体が後ろに残りすぎず、体重を前に送り込んでいくのが分かります。下の真ん中２枚でも分かる通り、振り終わった後に真ん中で回転しています。『軸回転』という言葉がありますが、その意識だと後ろに体重が残りがちで『めくれる』『あがる』などと表現しますが、そういったことにつながります。前の右足に力を伝えていける、フィニッシュで右足に体重を乗せていけていることが、打球を飛ばせている要因です」

文字にすれば理解できる理由だが、糸井氏は「これはなかなか、できひん技なんです」と力説する。「通常なら右下（赤枠）３枚でフィニッシュします。しっかりと真ん中で回転していながら、力を前に伝える。この体重移動が２冠を取った昨年にすごく変わった部分で、写真で言えばそこから先の『３枚にある幅、奥行き』が、実は急激な進化を遂げた秘密と言えます」。確かな理論に裏打ちされた進化。交流戦でも大暴れの予感が漂っている。