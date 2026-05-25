女優の戸田恵子が、フジテレビ系ドラマ「ショムニ」で共演し、２００２年５月２４日にくも膜下出血のため４０歳で急逝した俳優の伊藤俊人さんへの思いをつづった。２４日夜に「しょむにかい！」と題してブログをアップ。「舞台『虹のかけら』恵子のプレ稽古は今日で終了です。明後日からは本稽古になり、稽古場も大きなところに移ります。焦るのみ！」と書き出し、「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります」と報告