◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、２着に好走した皐月賞以上の雰囲気だ。２４日の坂路では研ぎ澄まされた馬体で５６秒０―１２秒９。大村助手は「（前走から）一段階上がっていますね」とクラシック２冠目の舞台へ上昇を見せている。今回は共同通信杯を制した東京に舞台を移す。同助手は「（東京は）間