【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの安田美沙子が5月24日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。【写真】44歳2児のママタレ「お店かと思った」マグロレアカツ・刺身・炒め物などズラリの食卓◆安田美沙子、手料理の数々披露安田は「最近のお料理たち。冷蔵庫が、パンパンだったので、あるものでどこまでやれるか勝手に勝負してみました。笑」と記し、手料理の写真を投稿。「バナナケーキは、大分熟していたので、