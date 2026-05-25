2児の母・安田美沙子、冷蔵庫にあるもので作った料理の数々公開「全部クオリティ高い」「豪華すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの安田美沙子が5月24日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。
【写真】44歳2児のママタレ「お店かと思った」マグロレアカツ・刺身・炒め物などズラリの食卓
安田は「最近のお料理たち。冷蔵庫が、パンパンだったので、あるものでどこまでやれるか勝手に勝負してみました。笑」と記し、手料理の写真を投稿。「バナナケーキは、大分熟していたので、コアントローも入れて黒糖にして、大人風に」と外側はサクッと、中はしっとりとしたケーキを披露している。
また「マグロを沢山頂いたので。。お刺身でいただいて、残りはマグロカツにしてみました」とつづり、食卓の様子も公開。中がレアに仕上がったマグロカツを中心に、にんじんや卵の炒め物、味噌汁など健康的な料理が並んでいる。
さらに別の写真には、ごぼうとブロッコリー、ひき肉の3種の具材を合わせた塩焼きそばや、サバの味噌煮、白菜とハムのスープ、サラダなど野菜をたっぷりと使った彩り豊かな手料理がズラリ。「相変わらず男子飯」と謙遜しつつ「もう少し整頓したら、買い出しにいこう」と記している。
この投稿は「どれも美味しそう」「全部クオリティ高い」「お店かと思った」「豪華すぎる」「サラダからスイーツまで完璧」と反響を呼んでいる。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「お店かと思った」マグロレアカツ・刺身・炒め物などズラリの食卓
◆安田美沙子、手料理の数々披露
安田は「最近のお料理たち。冷蔵庫が、パンパンだったので、あるものでどこまでやれるか勝手に勝負してみました。笑」と記し、手料理の写真を投稿。「バナナケーキは、大分熟していたので、コアントローも入れて黒糖にして、大人風に」と外側はサクッと、中はしっとりとしたケーキを披露している。
さらに別の写真には、ごぼうとブロッコリー、ひき肉の3種の具材を合わせた塩焼きそばや、サバの味噌煮、白菜とハムのスープ、サラダなど野菜をたっぷりと使った彩り豊かな手料理がズラリ。「相変わらず男子飯」と謙遜しつつ「もう少し整頓したら、買い出しにいこう」と記している。
◆安田美沙子の投稿に「全部クオリティ高い」と反響
この投稿は「どれも美味しそう」「全部クオリティ高い」「お店かと思った」「豪華すぎる」「サラダからスイーツまで完璧」と反響を呼んでいる。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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