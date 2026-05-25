既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、熟年離婚を望む人の「本気度」と「その理由」を深掘りした「熟年離婚」に関する調査結果を発表しました。それによると、半数以上が「できれば熟年離婚したい」と回答したことがわかりました。では、熟年離婚したいが「できない」とした人は、どのようなことが妨げになっているのでしょうか。【グラフ】本気で熟年離婚した