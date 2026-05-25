歌手の氷川きよし（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。日光浴を満喫する写真を公開し、美デコルテあらわな姿に反響が集まっている。【写真】「衝撃袋とじ級」美デコルテが印象的！氷川きよしの日光浴ショット氷川は「朝の10分の日光浴」「カカオが眩しそう」「毎年の楽しみ睡蓮」などとコメントした、10枚の写真や動画を投稿。愛犬や青々とした植物の写真を多く投稿したなか、1枚目に投稿された日光浴ショットでは、す