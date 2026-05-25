日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。歌手でタレントのあのが、自身が出演する、テレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」で制作陣との行き違いがあり、番組降板を宣言した件について言及した。同局の福田博之社長は、会見で「バラエティーの制作として嫌いな芸能人を答えさせる番組がよくあるが、見解をお願いできますか」と聞かれ「これは演出や発言にもよりますので、私の見解は一定のものがあるわけではな