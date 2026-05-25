日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。歌手でタレントのあのが、自身が出演する、テレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」で制作陣との行き違いがあり、番組降板を宣言した件について言及した。

同局の福田博之社長は、会見で「バラエティーの制作として嫌いな芸能人を答えさせる番組がよくあるが、見解をお願いできますか」と聞かれ「これは演出や発言にもよりますので、私の見解は一定のものがあるわけではないので、控えさせていただきたいと思います」と話すにとどめた。

同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントの鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？ という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となった。

そして同局は22日、「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と謝罪。23日に改めて謝罪声明を出した上で「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」としていた。

しかし、あのは23日午後7時すぎにXを更新し、これまでも番組側に対し不本意に思う状況があったことなどを明かした上で、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」などと降板宣言する事態に発展してしまった。