少しずつ暑くなってきても、塩バニラスイーツなら食べやすいのではないでしょうか？今日は、お家で楽しめる塩バニラ味のスイーツを5つご紹介します。 ▼ ザクザク！塩バニラクッキー ザクザク食感がおいしい塩バニラクッキー。ポリ袋に入れて材料を混ぜて、キューブ状にカットして焼くだけ。型抜きなども不要で手軽ですよ。 ▼ レンジで手軽に塩バニラプリン 生クリームや砂糖、粉ゼラチンをレンジで溶かして混ぜ、容器に入れ