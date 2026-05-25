クセになる旨さ「塩バニラ」スイーツまとめ5選

少しずつ暑くなってきても、塩バニラスイーツなら食べやすいのではないでしょうか？今日は、お家で楽しめる塩バニラ味のスイーツを5つご紹介します。

▼ ザクザク！塩バニラクッキー

ザクザク食感がおいしい塩バニラクッキー。ポリ袋に入れて材料を混ぜて、キューブ状にカットして焼くだけ。型抜きなども不要で手軽ですよ。



▼ レンジで手軽に塩バニラプリン

生クリームや砂糖、粉ゼラチンをレンジで溶かして混ぜ、容器に入れて冷やし固めるだけ。オーブンを使わないので、暑い日にも作りやすいですね。



▼ サクホロ。塩バニラスコーン

サクホロ食感の塩バニラスコーンは手軽なのでおやつにも朝食にもぴったり。つくれぽでも朝食に作ったという声が届いています。



▼ もっちり塩バニラカヌレ

もっちり食感のカヌレは米粉を使って作ります。ラム酒で風味を付けた本格味のカヌレは、ゆっくりしたい休日のおともにおすすめです。



▼ ふわふわ塩バニラシフォンケーキ

時間がある日に作るなら塩バニラシフォンケーキがおすすめ。ほんのり塩気のあるシフォンケーキは、大人の休日をアップデートしてくれそうです。







塩バニラ味のスイーツを5つご紹介しました。バニラエッセンスやバニラオイルでバニラの風味を付けるレシピなら、手軽に作れるのではないでしょうか？ぜひ、この機会にお好みのスイーツを作ってみてください。