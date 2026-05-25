◆春季北海道高校野球大会▽１回戦クラーク８―１釧路湖陵＝７回コールド＝（２５日・札幌モエレ沼公園）初優勝を狙うクラークが開幕戦に登場し、８―１の７回コールドで釧路湖陵に勝利。２年生で唯一のスタメン、５番・田中将大（まさひろ）一塁手が２安打で大勝発進に貢献し、２７日の２回戦に駒を進めた。クラークの「マー君」が、地元札幌での凱旋（がいせん）試合で快音を響かせた。３回の第２打席で中前打を放ち道大