米大リーグ機構（ＭＬＢ）のマンフレッド・コミッショナーは２０３０年代初頭までに現在の３０球団から３２球団に拡張することを目指している。新たに加わる２球団の本拠地について米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」の名物記者、ボブ・ナイチンゲール氏は２４日（日本時間２５日）、「ソルトレイクシティとナッシュビルが圧倒的な優勝候補です」と伝えた。これを受けた米誌「ニューズ・ウイーク」はテネシー州ナッシュビルにつ