増田珠のプロフィールを変更ヤクルトは25日、増田珠外野手の体重をこれまでの85キロから93キロに変更したと発表した。22日付で変わっており、球団の公式プロフィールでもすでに「93キロ」となっている。異例の発表だ。シーズン中に登録ポジションや背番号などの変更のアナウンスはよくあるが、体重の変更は珍しい。今季スタート時、増田は85キロとして公表されていたが、8キロ増えて93キロへ“進化”したもようだ。増田は201