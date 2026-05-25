・日本化がストップ高カイ気配、ＭＬＣＣ向けチタン酸バリウムに思惑高まる ・安川電は３連騰で新高値、フィジカルＡＩ市場開拓し４年で営業益２．１倍を目指す中計発表 ・北川精機が踏み上げ相場の様相呈す、今６月期営業利益は一段の増額で１８年ぶりピーク更新も視野 ・クオンタムＳがＳ高カイ気配、２７年２月期からＡＩＤＣ事業を本格推進へ ・ＩＮＰＥＸなど石油関連株が安い、ＷＴＩ価格は時間外で９１ドル台に下