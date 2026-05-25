・日本化がストップ高カイ気配、ＭＬＣＣ向けチタン酸バリウムに思惑高まる

・安川電は３連騰で新高値、フィジカルＡＩ市場開拓し４年で営業益２．１倍を目指す中計発表

・北川精機が踏み上げ相場の様相呈す、今６月期営業利益は一段の増額で１８年ぶりピーク更新も視野

・クオンタムＳがＳ高カイ気配、２７年２月期からＡＩＤＣ事業を本格推進へ

・ＩＮＰＥＸなど石油関連株が安い、ＷＴＩ価格は時間外で９１ドル台に下落

・武蔵精密が大幅高で３連騰、ＡＩ関連株としてＨＳＣの成長期待の資金流入が続く

・Ｓｙｎｓは年初来高値を連日更新、９機目の小型ＳＡＲ衛星ＳｔｒｉＸの軌道投入成功

・エクサＷｉｚが６日続伸、ＭＳ＆ＡＤとＡＸ推進を目的とした合弁会社設立

・キオクシアの上値追い鮮烈、米サンディスク反落も低ＰＥＲ評価で買い継続

・クオルテックに買い人気集中、今６月期利益予想と配当計画の大幅増額がサプライズに



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出所：MINKABU PRESS