“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が25日までに自身のインスタグラムを更新。夫でモデル、俳優の日比野玲（65）との石垣島旅の様子を公開した。「恒例の夫婦沖縄旅今年は石垣島のANAインターコンチネンタル石垣リゾートへ」と報告。「5月16日がお誕生日だった主人のバースデートリップ」「お天気にも恵まれてリゾートを満喫」「海にプール、ゴルフも年齢を忘れて遊びました」などとつづり、写真や動画を公開し、「65