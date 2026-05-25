“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が25日までに自身のインスタグラムを更新。夫でモデル、俳優の日比野玲（65）との石垣島旅の様子を公開した。

「恒例の夫婦沖縄旅 今年は石垣島のANAインターコンチネンタル石垣リゾートへ」と報告。「5月16日がお誕生日だった 主人のバースデートリップ」「お天気にも恵まれてリゾートを満喫」「海にプール、ゴルフも年齢を忘れて遊びました」などとつづり、写真や動画を公開し、「65歳と60歳シニア旅」と記した。

さらに「5月の石垣島 お天気に恵まれ プールと海でリゾートを満喫 南国最高ー」とし、黒のビキニ姿も公開。「綺麗な石垣ブルーの海に入って アーシングもできた いくつになっても泳げるカラダでいたいね」とつづった。

続けて「60代シニア旅 夫婦旅 主人の65歳のバースデートリップ マエサトビーチ ANAインターコンチネンタル石垣リゾート 敷地内にプールがたくさんあって プールのハシゴもできました」と大満足の様子。「日焼けが気になるけど… 太陽の下で遊びたい気持ちが勝る 好きな事やろう」と記した。

この投稿に、ファンからは「お二人とも素敵すぎます。。」「カッコよすぎます」「その美しさが羨ましすぎます」「素晴らしいボディライン」「いつまでもビキニを着られるマエノリさんが素晴らしいですよ」「還暦とは思えないスタイルよ良さ」「お二人とも美しすぎます カッコ良すぎます」などの声が寄せられている。