俳優の佐野勇斗（M!LK）が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。ローソンに感じていた“縁”を明かした。【写真】真剣な表情でM!LKと共に叶えたい夢を語る佐野勇斗同日放送開始の新CMから出演する佐野は、川栄、梅沢、同じく新たにCMに出演する上坂、ヒコロヒーとともに新“ハピろー！ファミリー”となった。「昔から見てきたCMに自分が写っているのも不思議な気分でした」とうれしそ