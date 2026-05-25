この春スタートしたNHK朝ドラ『風、薫る』は、明治時代を舞台に看護師を目指す2人の女性の物語。これまでも看護師が題材のドラマは多々あって、中には名作もあれば、ハズレの作品も─。そこで、全国30代〜60代男女300人にアンケート。【結果一覧】「イマイチ！」看護師ドラマランキングTOP5看護師が主人公の面白い＆イマイチなドラマといえば？今回はイマイチなドラマを発表！“好き”と“嫌い”どちらも紙一重!?5位は『恋は