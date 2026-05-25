消防によりますと、5月25日の午前8時45分ごろ、岡山市南区内尾で「倉庫が燃えている」と通行人から119番通報がありました。 この火事で住宅と倉庫が燃えていて、午前9時40分現在、消防車10台が出動し、消火活動が続けられています。けが人の情報はないということです。