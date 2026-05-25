日本株全体の牽引役を再確認 今週の日本株相場は底堅く推移する公算が大きい。ただし、日経平均が史上最高値圏にあるなかで、相場の主役が入れ替わる局面に差しかかっており、指数全体は堅調でも銘柄間の明暗はこれまで以上に鮮明になりそうである。 前週の日経平均は一時6万円を割り込んだものの、その後急反発し、終値ベースで史上最高値を更新した。背景にあったのは、中東情勢を巡る過度な警戒の後退に加え、米エヌビ