デスク「オリエンタルランド取締役会議長の加賀見俊夫さんが令和8年春の『藍綬褒章』を受章したね」 記者「はい。加賀見さんは『本当にみなさんのおかげ』としみじみ語っています。若い頃、2代目社長の髙橋政知氏に付き添い、漁協とも対話を重ね、同社設立から23年後の1983年に東京ディズニーランドを開園しました。開園まで20年余も埋立てに要した事業です」 デスク「加賀見さんは京成電鉄の出向で