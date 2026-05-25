40歳を過ぎて、若い頃のように頑張れなくなった……。そんな悩みを抱えるビジネスパーソンも多いはず。しかし、一流アスリートの動きを見ていると、彼らも常に100％の力を出しているわけではない。齋藤孝とphaが、力まずに結果を出す「脱力の極意」を語り合った。※本稿は、教育学者の齋藤 孝、作家のpha『あらゆる悩みは東洋思想で解決するかも』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。調子が悪い日のプレーでも要所を抑え