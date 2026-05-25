茂木外務大臣は25日、日本・アメリカ・オーストラリア・インドの4カ国の枠組み「クアッド」の外相会合に出席するため、インドに向けて出発します。茂木大臣は、「クアッド」外相会合に加えてアメリカのルビオ国務長官らと2カ国間の会談も予定していて、経済的な威圧を続ける中国を念頭に日本が掲げる枠組み「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた連携を確認する方針です。また、中東情勢を受けてエネルギー安全保障の分野で