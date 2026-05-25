こんな話をすると隠しているわけでもない年齢がバレてしまうが、学生時代にカラオケに行くと、決まってプリンセス プリンセスの「M」を涙ながらに歌い上げる女友達がいた。リアルタイムのプリプリ世代とはちょっと違うのだが、まあ確かに「M」はなかなかの名曲であることは間違いない。【画像】プラットフォームの跡がポツンと…赤羽の住宅ゾーンに現れる“ナゾの廃線跡”を写真で一気に見る（全38枚）そしてこの名曲の舞台に