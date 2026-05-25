プレミアリーグ最終節、クリスタル・パレスとアーセナルのゲームが行われた。前節時点で22年ぶりのリーグ優勝を決めたアーセナルは、パリ・サンジェルマンとのCL決勝を見越して大幅なターンオーバー。16歳マックス・ダウマンもスタメンに名を連ねる。パレスもラージョとのカンファレンスリーグ決勝を控え、数名の主力をベンチに置いた。パレスが新チャンピオンをガード・オブ・オナーで迎えたのちにキックオフ。スビメンディを右サ