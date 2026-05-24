東京都内で、男性がクマに襲われ、重傷を負いました。男性のズボンや靴は血で赤く染まっていました。クマと向き合った瞬間、何をしたのか。そこからクマ遭遇時の教訓も見えてきました。【真相報道バンキシャ！】■クマに襲われ重傷…男性が当時を語る22日。バンキシャは、ロシア人のイワンさん(仮名)に話を聞くことができた。日本語を学ぶため2か月前に来日したという。顔には大きなガーゼをしていて、この日に退院したばかり。全