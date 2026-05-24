セブンティーンアイス×ホワイトサワー®新作♡ぷにぷにゼリー入り青春アイス登場

江崎グリコの「セブンティーンアイス」から、新作「ホワイトサワー®＜ぷにぷにゼリー＞」が2026年5月25日（月）より全国の自販機で発売されます。今回の商品は、“友達と一緒に食べたいアイス”をテーマに高校生たちと共創して誕生。爽やかなシャーベットとカラフルなゼリーが織りなす、見た目も食感も楽しい青春感たっぷりのアイスに仕上がっています♡

ぷにぷに食感が楽しい新作

「セブンティーンアイス ホワイトサワー®＜ぷにぷにゼリー＞」は、甘ずっぱく爽やかなホワイトサワー®風味のシャーベットに、みかん＆ももの果汁入りゼリーを合わせた新作アイスです。

ぷにぷにとした食感のゼリーがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力。カラフルな見た目もかわいらしく、友達と写真を撮りたくなるようなポップな仕上がりです♪

さらに、すっきりとしたあとくちにもこだわっており、部活帰りや放課後など、暑い季節にもぴったり。

高校生たちのリアルな声をもとに開発されたことで、“今しかない青春時間をもっと楽しみたい”という想いが詰まったアイスとなっています。

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高校生との共創で誕生

今回の新商品は、全国の高校に設置が広がる「セブンティーンアイス自販機」をきっかけに、高校生との共創プロジェクトから誕生しました。

授業内で「友達と一緒に食べたいアイス」のアイデアを考えたり、「セブンティーンアイスアプリ」で商品案を募集したりと、高校生たちのリアルな意見を反映。

調査では、「友達と過ごす時間をもっと大切にしたい」「自然と会話が生まれるきっかけが欲しい」といった声が多く集まったそう。

そこで、“ワクワク感”や“誰かを誘いたくなる楽しさ”をテーマに商品化が進められました。

開発担当者も、青春らしい爽やかさを表現するためにホワイトサワー®風味を採用し、「セブンティーンアイスらしさ」を感じられる商品に仕上げたとコメント。

ぷにぷにゼリーの楽しい食感とカラフルな見た目で、友達とのおしゃべり時間をさらに盛り上げてくれそうです。

アプリ限定キャンペーンも開催

新商品の発売に合わせて、「セブンティーンアイスアプリ」では2つのキャンペーンを実施。

1つ目は、「ホワイトサワー®＜ぷにぷにゼリー＞」3本セットが300名に当たるプレゼントキャンペーン。2026年5月25日（月）～7月31日（金）まで開催され、3マイレージで応募可能です。

さらに、2026年6月1日（月）～8月31日（月）には、「ごきげんぱんだ・こねずみ・ラブラビット オリジナルミニタオル」が5,000名に当たるキャンペーンも実施。

3種類のデザインから好きなものを選んで応募できます。

どちらも「セブンティーンアイス」全商品が対象で、購入後にアプリでフタの二次元コードを読み取ることでマイレージが貯まります。アイスを楽しみながら応募できるのもうれしいポイントです♡

青春時間を彩る爽やかアイス♡

高校生たちの想いから生まれた「セブンティーンアイス ホワイトサワー®＜ぷにぷにゼリー＞」は、爽やかな味わいと楽しい食感で、何気ない放課後の時間を特別にしてくれそう。

友達とのおしゃべりや思い出作りにぴったりな、新しい“青春アイス”として注目です♪全国のセブンティーンアイス自販機で販売されるので、見かけたらぜひチェックしてみてください。