誰ともかぶらない着こなしが叶う♡ 一目置かれる【大正ロマン】な浴衣特集

夏 祭り や 花火大会 など、気になる彼との デート にうってつけな イベント が盛りだくさんな夏。そこで今回は、 乃木坂46 ・金川紗耶をお手本に、まわりから一目置かれる「大正ロマン」な 浴衣 をご紹介します。やんちゃんが魅せる夏のひとときをご堪能あれ♡

個性的な大正ロマン

一目置かれる♡

どこがムーディで唯一無二な存在感。そんな浴衣姿をめざしてみるのもきっと楽しい。タイムスリップしたようなモダンさを感じるアンティーク調の花々や、幾何学模様。

そこにカラフルな色使いが重なって……。まるで映画のなかにいるような特別な私に。