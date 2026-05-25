誰ともかぶらない着こなしが叶う♡ 一目置かれる【大正ロマン】な浴衣特集
夏祭りや花火大会など、気になる彼とのデートにうってつけなイベントが盛りだくさんな夏。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、まわりから一目置かれる「大正ロマン」な浴衣をご紹介します。やんちゃんが魅せる夏のひとときをご堪能あれ♡
夏と浴衣
金川紗耶が熱演
夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。
浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守りたくなる儚さ、色気を感じる横顔など。Ray㋲・金川紗耶が魅せる夏のひとときを堪能あれ♡
個性的な大正ロマン
一目置かれる♡
どこがムーディで唯一無二な存在感。そんな浴衣姿をめざしてみるのもきっと楽しい。タイムスリップしたようなモダンさを感じるアンティーク調の花々や、幾何学模様。
そこにカラフルな色使いが重なって……。まるで映画のなかにいるような特別な私に。
Cordinate チュールのエプロンを重ねて誰ともかぶらない着こなしを
こんなに色や柄を詰め込んでもおしゃれに見えるのが浴衣マジック♡
撮影／北岡稔章（えるマネージメント・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）着つけ／吉田アヤ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 副編集長 小田和希子