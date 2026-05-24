【モデルプレス＝2026/05/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、5月24日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の次回予告に登場。ファンから反響が寄せられている。【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿◆塩崎太智、次回「イッテQ」登場次回予告では、2024年に実施されたという同番組のオーディションの模様を放