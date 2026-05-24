アメリカのホワイトハウスの近くで23日、発砲事件が起きました。シークレットサービスによりますと23日、ホワイトハウス近くの検問所に男が近づき、発砲しました。シークレットサービスとの間で銃撃戦となり、通行人1人が負傷し、男はシークレットサービスに撃たれて死亡しました。NBCによりますと、容疑者の男は21歳で、去年、ホワイトハウスに侵入しようとして身柄を拘束され、その際、自らを「神だ」と主張していたということで