5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）が23日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドを満喫する写真を披露した。【写真】「幸せそう」「かわいすぎて滅」ディズニー満喫ショットを公開した塩崎太智※ジャンとの2ショットは4枚目塩崎は「おでかけ！」とのコメントとともに、園内各所で笑顔でポーズする写真を複数枚披露。最後の写真では、9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONのジ