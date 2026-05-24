元AKB48の山田菜々美（27）が24日までにインスタグラムを更新。第2子長女の出産を発表した。山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と報告し、長女の写真をアップした。続けて「安産で3時間ほどで産まれたので初めての立会いもギリギリ間に合い面会もあったりと、今回は賑やかなお産と入院生活になりましたパパは産声を聞いた瞬間頭の後ろで赤ちゃんと同じ