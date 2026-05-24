元AKB48の山田菜々美（27）が24日までにインスタグラムを更新。第2子長女の出産を発表した。

山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました 息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と報告し、長女の写真をアップした。

続けて「安産で3時間ほどで産まれたので初めての立会いもギリギリ間に合い面会もあったりと、今回は賑やかなお産と入院生活になりました パパは産声を聞いた瞬間頭の後ろで赤ちゃんと同じぐらい泣いてました」と出産を振り返った。

さらに「今のところはよく飲んで、よく寝てくれる子で私も体を休めることが出来てます 息子はヤキモチを妬きながらも妹に触れることも増えて 時間はかかると思うけど少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」と子どもらの様子をつづった。

山田は「入院中は息子に会えなくて寂しいし心配だったけど 私が思ってるより遥かに成長していて数日会ってないだけで出来ることも、気持ちの切り替えも早くなっていて母は感動する日々です」と思いを明かした。

山田は21年11月に結婚、22年4月に長男出産を発表した。