2026年の女子ツアーが開幕！昨季も大勢のヒロインが誕生したが、年間女王候補の1番手にあがるのは、やはり昨季4勝をあげた佐久間朱莉だろう。 彼女のショット力を支えるポイントや見どころを解説！ JLPGA STATS 2025シーズン各部門データ●メルセデスランク:1位●トップ10入り:19/36回（1位）●平均ストローク:1位●バーディ数:1位 アドレス 特徴は少しだけボールが体の中心寄り