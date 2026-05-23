【その他の画像・動画等を元記事で観る】このたび、『うしろの正面カムイさん』＜原作：えろき／作画：コノシロしんこ（小学館「マンガワン」連載中）＞の放送が2026年7月より開始されることが決定し、本作のエンディングテーマが解禁となった。EDテーマを担当するのはKOTOKO。発売や配信に関しては後日発表となる。KOTOKOからコメントも到着した。＜KOTOKOコメント＞アニメ『うしろの正面カムイさん』EDテーマの作詞と歌唱を担当