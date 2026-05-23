『うしろの正面カムイさん』2026年7月放送決定！EDテーマも解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

このたび、『うしろの正面カムイさん』＜原作：えろき／作画：コノシロしんこ（小学館「マンガワン」連載中）＞の放送が2026年7月より開始されることが決定し、本作のエンディングテーマが解禁となった。

EDテーマを担当するのはKOTOKO。発売や配信に関しては後日発表となる。KOTOKOからコメントも到着した。

＜KOTOKOコメント＞



アニメ『うしろの正面カムイさん』EDテーマの作詞と歌唱を担当させていただく事となり、とても嬉しく思います！

原作を読ませて頂き、オカルトとエロスが入り混じった世界観がとてもエキセントリックで面白く、どちらも好きな分野なので「これは私がやるしか無いでしょう！」と意気込んで取り組ませて頂きました。ぜひアニメと共にED楽曲も楽しんで下さい！

●主題歌情報

エンディング主題歌

「SAY-BYE!!」

歌KOTOKO

作詞KOTOKO

作曲Aiobahn +81

編曲Aiobahn +81

●作品情報

『うしろの正面カムイさん』

＜原作あらすじ＞

「幽霊が見えるだけ」の普通の女子高生・シヅカ。 シヅカは幽霊を引き寄せる特異体質を活かし、有名な霊能力者・カムイの助手として働いている。 圧倒的な霊力を誇るカムイだが、その除霊は前代未聞なヤリ方でーーー!?

“超”除霊の幕が開く!! エッッッッッッッッッッロイムエッサイム!!

著者

原作：えろき／作画：コノシロしんこ「うしろの正面カムイさん」（小学館「マンガワン」連載中）

コミックス

https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/49539

©えろき・コノシロしんこ／小学館／ウェイブ

関連リンク

『うしろの正面カムイさん』公式サイト

https://kamuisan.deregula.com/