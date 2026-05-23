国民民主党沖縄県連大会であいさつする榛葉幹事長＝23日午後、那覇市国民民主党の榛葉賀津也幹事長は23日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を容認する考えを示した。普天間の危険性除去や抑止力維持に向け「百点満点ではないが現実を受け入れるしかない。代替案の想像がつかない」と訪問先の那覇市で記者団に述べた。党沖縄県連はこの日、任期満了に伴う9月の知事選で、移設を容認する元那覇市副市長の