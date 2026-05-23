Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは5月22日、自身のInstagramを更新。スーツ姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】玉森裕太、美し過ぎるスーツショット披露！「美し過ぎてドキドキ」玉森さんは11枚の写真を投稿し、スーツ姿を披露しました。黒いスーツに身を包んだ玉森さんは、透明感のある白い肌が際立ち、洗練された雰囲気。抜群のスタイルで、美しい存在感を放っています。この投稿にファンからは、「かっこいい…美しいです…」「